Väikeste laste kõrvalt mõisavalitsejaks: tahtsin midagi ellu viia ja edasi arendada

Maritta Pillaroo tegevust Kaagjärve mõisas on eriti viimase paari aasta jooksul hakatud laiemalt tähele panema. Sel talvel, just vabariigi 103. sünnipäeva eel, pälvis tarmukas naine auhinna „Valga valla aastaring". „Tänu tema ja ta pere tegevusele on veel vaid 7 aastat tagasi tühjana seisnud ja mahajäetud moega Kaagjärve mõis tundmatuseni muutunud. Sellest on kujunenud nii vallale oluline turismiatraktsioon, mitme sündmuse toimumispaik kui kogukonnakeskus," märgiti tunnustuses. Lisaks on Maritta Pillaroo kohta märgitud, et arengud uusrenessanslikus Kaagjärve mõisas on andnud uue hingamise kogu Kaagjärve külale, tema aktiivsus ja ettevõtlikkus on eeskujuks kohalikule kogukonnale, sest ta on taaselustanud Karula piirkonna ühe olulisema sümboli.

Kuidas siis sobiks teda kutsuda: kas mõisapreiliks, nagu on kirjas ühes leheloos eelmisest aastast („Kaagjärve mõisa tuleb balletisaal", Lõuna-Eesti Postimees, 9. oktoober 2020)?

Maritta muigab, et preiliks ta vist enam hästi ei kvalifitseeru, sest on toimetanud väikeste laste kõrvalt ja viibib praegugi lapsepuhkusel. Seejärel ootab teda töökoht personalipartnerina rahvusvahelises firmas. Kõik see ei takista aga aktiivset tegutsemist Kaagjärve mõisas, mis on perekondlikult kestnud juba seitse aastat.