Eesti Energia haare vaid kasvab: osa Imatra Elektrist läkski lõplikult Elektrilevi kätte

Tänavu märtsis kokku lepitud ostutehing Soome energiakontserni Imatran Seudun Sähkö ja Elektrilevi vahel vajas jõustumiseks Konkurentsiameti heakskiitu. Tänaseks on luba koondumiseks Konkurentsiametilt saadud ning tehing viiakse lõpuni. Tehingu hinnaks on 28,9 miljonit eurot.

Ettevõtete ühendamisega astub Elektrilevi sammu edasi, et pakkuda Eestis veelgi parema hinna ja kvaliteedi suhtega võrguteenust. „Tänu võrkude kooshaldamisest tekkivale sünergiale ja ressursside efektiivsele kasutamisele saame pikas plaanis pakkuda kõigi klientide jaoks hinnavõitu ning samal ajal parandada ka töökindlust,“ märgib Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Imatra Elektri uueks juhatuse esimeheks kinnitati Elektrilevi senine regulaator- ja õigusvaldkonna juht Rudolf Penu. „Annan endale selgelt aru, et see on väga vastutusrikas roll,“ sõnab Imatra Elektri verivärske juht. „Esmalt tuleb asjade seisust saada täielik ülevaade ning jätkata klientide heaolu nimel igapäevast panustamist. Soovime veelgi tõsta Imatra Elektri niigi head võrguteenuse kvaliteeti ja klientide rahulolu tervikuna. Tänan eelmise juhatuse kõiki liikmeid suure panuse eest Imatra Elektri arengusse.“