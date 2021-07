PÕHJALIK ÜLEVAADE | Kuidas on pandeemia erinevate elualade ettevõtjate elu üle maailma muutnud?

Newyorklase Cassie Rowe suur pandeemiaajastu läbimurre tuli 2020. aasta lõpus, kui ta märkas, et kohalik kindlustusfirma on pannud müüki osa oma kontorimööblist, kirjutab Financial Times. Tal tekkis seepeale kohe küsimus, kas kindlustusfirma hakkab asukohta vahetama, kuna siis tekiks tema Virgina osariigis Abingdonis asuvale kingituste poele võimalus kolida senisest oluliselt paremasse asukohta.

Ühel novembrikuu laupäeval kindlustusfirma senisest kontorist mööda sõites märkas ta, et osa seni ettevõtte kasutuses olnud ruumidest antigi rendile, kuna kindlustusfirma töötajad olid pandeemia tõttu kodukontoritesse suundunud. Rowe kasutas kohe juhust, sõlmis rendilepingu ja juba detsembri alguses tegutses tema ettevõte Abingdon Gifting uues asukohas.

Loe loost lähemalt, kuidas seitse erinevat Suurbritannia ja USA ettevõtjat räägivad, mismoodi on viimased 16 kuud koroonapandeemia tingimustes möödunud ning kuidas esmalt šokina tabanud olukord on loonud neile võimalusi, mida ei osanud alguses üldse ette kujutada.