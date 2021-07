Hiiumaa vallajuhid panid jala maha: kehtivat liinilepingut on rikutud!

Käesolev pöördumine lähtub Hiiumaa elanike ja külaliste ülekaalukast avalikust huvist õiguspärasele ja õiglasele kohtlemisele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on riigi esindajana mandri ja Eesti suursaarte vahelise sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu pooleks.

Sellest tulenevalt pöördume ministeeriumi, samuti ka Vabariigi Valitsuse poole avaliku taotlusega nõuda vedajalt kui oma lepingupartnerilt praeguseks kujunenud erandolukorras lepingutingimuste nõuetekohast täpset täitmist ja Hiiumaa liinil parvlaevaühenduse kahjustamise kohest lõpetamist.

Leiame, et tegemist ei ole force majeure olukorraga, millega võiks õigustada üleveovõimekuse vähendamist Rohuküla-Heltermaa liinil. Tegemist on lepingus otseselt ettenähtud ja piisavalt reguleeritud erandolukorraga, mis on põhjustatud ühe parvlaeva vigastusest. Lepingus reguleeritud erandolukord ei anna vedajale õigust oma kohustustest kõrvalekaldumiseks ega isetegevuseks, ka erandolukorras tuleb tegutseda lepingus ettenähtud viisil.

Juhime tähelepanu, et kehtivast lepingust tulenevalt peavad liini teenindama vähemalt 150 autokohaga laevad. Kui ühel liinil tekib tehniline probleem, tuleb erandolukorras viia asenduslaev just sellele liinile, aga mitte kahjustada laevaliiklust liinil, kus erandolukorda ei ole.

Asenduslaevaks on lepingu täitmisel alati olnud Regula. Asenduslaeva ei tohiks kasutada põhiliini teenindamiseks, mida Saaremaa liinil Regulaga tavarutiinina praktiseeritakse.

Eeltoodust tulenevalt palume MKM-l kontrollida lepingu nõuetekohast täitmist vedaja poolt, nõuda vedajalt lepingurikkumiste kõrvaldamist ja Hiiumaa liinil parvlaevaühenduse kahjustamise viivitamatut lõpetamist.