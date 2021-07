Uhke värk! Hiiumaa naise idee järgi valmivates puukiikedes kiiguvad lapsed üle maailma

Kiigiku kiikedel kiiguvad lapsed üle maailma. Häli-Herta sõnul tehakse väga palju tellimusi välismaale Etsy platvormi kaudu ning samuti on Instagram kanal, kust välismaalased Kiigiku leiavad. Kõige rohkem Etsy tellimusi tehakse USAst ja Kanadast, lisaks ka Prantsusmaalt, Inglismaalt ja Saksamaalt. Eksootilisemad riigid, kuhu Häli-Herta on oma kiikesid saatnud, on näiteks Katar, Mehhiko, Taiwan, Tšiili, Malaisia ja Dubai. "Kuna ma ei leia ise kõige muu kõrvalt aega, et otsida edasimüüjaid, siis praegused edasimüüjad on kõik mind ise leidnud. Kiigiku kiiged on müügil mõnes Eesti poes ning samuti on kaks edasimüüjat Austraalias. Kõik nad on ise tulnud ja küsinud, kas on võimalik edasi müüa," rääkis Häli-Herta.