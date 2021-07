Paari nädala pärast toimuva Intsikurmu festivali korraldaja: uued piirangud on üks suur peavalu

„Oleme kevadest saadik olnud teadlikud, et kõik see, mis tundub liiga hea, ei pruugi nõnda minna. Käesoleval nädalavahetusel joonistame erinevaid plaane ja täpsustame infot. Mõtleme läbi kuidas ja kes saavad festivalile tulla, kuidas me seda kontrollime. Inimlikult öeldes on uued piirangud üks suur peavalu,” rääkis 6.-7. augustil Põlvas toimuva Intsikurmu festivali peakorraldaja Mihkel Kübar.

Seni on festivalikorraldajad müünud ca 2000 festivalipassi. Neljapäeval, kui valitsus andis teada, et vähendab 2. augustist nendel suurüritustel, kus inimestelt vaktsineerimispassi või negatiivset koroonatõendit ei nõuta, osalejate piirarve – väliüritusel võib senise 5000 asemel osaleda vaid 1500 inimest –, tulid just müüki ka Intsikurmu festivali päevapiletid. „Oleme seda aastat planeerides arvestanud nii maksimaalselt 3500-4000 külastajaga,” ütles Kübar.

Loe loost lähemalt, mida plaanivad Intsikurmu festivali korraldajad teha selleks, et üritus siiski toimuks ning millised suurürituste korraldajad nüüd nendega sarnases olukorras on.