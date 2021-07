Mitu Soome jäätise- ja suhkrutootjat kutsuvad vähiohu tõttu hulga tooteid tagasi. Nende seas on Eestiski leiduvaid jäätiseid

Mars Finland andis pressiteate vahendusel teada, et kutsub mitu partiid Snickersi, Twixi ja Bountry jäätist toidupoodidest tagasi ennekõike ennetava meetmena, kuna selgus, et nende partiide valmistamisel on Prantsuse tehases kasutatud toidu lisaainet, mis võib sisaldada etüleenoksiidi üle EL-i lubatud normi, kirjutab Helsingin Sanomat.

Samal ajal rõhutas Mars Finland, et tegu on ennekõike ennetava meetmega, kuna seda ainet, milles etüleenoksiidi leidus, kasutatakse tavaliselt jäätise valmistamisel väga väikeses koguses ja tavaliselt jääb see igati EL-i poolt paika pandud normi piiresse.

Eestis toiduohutuse eest vastutava põllumajandus- ja toiduameti lehelt viiteid sellele – nagu peaks tarbijad tagasi viima Eestis müügil olevad Snickersi, Twixi ja Bounty jäätised – hetkel ei leia. Kes aga kahtleb, võib igaks juhuks kõrvutada ostetud jäätiste partiinumbreid nende partiidega, mis Mars Finland Soomes tagasi kutsub.

Samal põhjusel, et toodetes stabilisaatorina kasutatud ainest on leitud üle EL-i normi etüleenoksiidi, kutsub ka Kokkolas tegutsev Östman Trading, kes vahendab Soome Rootsi päritolu jäätisetootja SIA Jäätelo tooteid, mitu partiid Rootsist imporditud jäätiseid tagasi.

Valdavalt on tegu kolmes erinevas suuruses müüdava sidrunijäätisega, aga ka viieliitrises nõus müüdava mangojäätisega. Sarnaselt Marsile rõhutab ka SIA Jäätelo, et otsest ohtu tarbijate tervisele ka siis, kui nad on seda tarbinud, olla ei tohiks ja tegu on ennekõike ennetava meetmega. Samas soovitab ettevõte kõigil tarbijatel, kes on mainitud tooteid ostnud, need kas tagastada või biojäätmesse visata.

Soome suhkrutootja Suomen Sokeri ütleb samuti, et kutsub ennetava meetmena tagasi Dansukkeri moosisuhkru Multi tooted, kuna see sisaldab toidu lisaainena jaanikaunapulbrit, millest leiti hiljuti üle EL-i normi ka etüleenoksiidi. Samas ettevõtte enda tehtud analüüsid aine sisaldust Dansukkeri moosisuhkrus ei näidanud.