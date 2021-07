Uus juht tunnistab: rahapesuskandaal on Danskele rängalt mõjunud, pangajooks pole siiani järele andnud

Bloomberg Intelligence’i vanemanalüütiku Philip Richardsi sõnul on kindlasti panga edasisele tegevusele oluline mõju ka sellel, et finantsregulaatorid jälgivad väga terava pilguga kõike, mis Danske pank teeb, mistõttu seatakse kahtluse alla kõik vähegi normidest kõrvale kalduvad tegevused.

Sel on kindlasti oma mõju ka panga tegevustele väljaspool Taanit. Näiteks peab ta kindlasti tõmbama kokku oma tegevusi USA-s, kuid kindlasti on sel tagasilöögid ka muudele panga tegevustele, mida regulaatorid liiga riskantseteks peavad. „Kõik see avaldab mõju panga sissetulekutele,” tõdes Richards.

Egeriis, kes oli varasemalt Danske riskijuht, ütleb, et ta on vägagi teadlik kõigist nendest väljakutsetest, mis tal pangajuhina on. Väga palju erinevaid asju tuleb korda saada, et panga maine võiks taastuma hakata, tõdeb ta. „Ma usun, et kui me liigume samm sammu haaval edasi, siis meie maine aja jooksul ka taastub,” rõhutas Egeriis.