Leedu autovedajaid süüdistatakse orjapidamises

See oli šokeeriv dokumentaal, kus on halastamatult päevavalgele tiritud Leedu transpordisektori tumedam pool: sula­rahas päevarahadena palga maksmine, ebainimlikud töö- ja elutingimused, halastamatud trahvinõuded ülekulutatud kütuse eest, sunniviisilise “ühiskassa” kogumine juhtudeks, kui autoga peaks midagi juhtuma, ja mida hiljem ei tagastata, fiktiivsed palgatšekid, sageli esinev kohustus sõita läbi väikeste asulate, et hoida kokku kiirteemakse jne.