Suvised ilmaäärmused võivad suurendada kindlustusjuhtumite arvu

"Kodukindlustuse vaates tekitavad kõrged temperatuurid otseselt vähe probleeme. Samas käivad suure soojaga tihti kaasas äikesetormid. Need aga tekitavad probleeme nii üleujutuste kui ka tormituulte vaates," ütles If Kindlustuse varakahjude vanemkäsitleja Triinu Pärn ERR-ile. "Viimaste aastate trendina võib märgata seda, et isegi kui tormide arv on sarnane, siis kannatada saanud majapidamiste hulk ja kahjude väljamaksete suurus on tõusnud," tõdes Pärn.

Ta selgitas, et tavapäraselt põhjustvad tormituuled kahjustusi majade katustele ja fassaadidele ning kahjusid tekitab ka majja tungiv vesi. "Viimastel aastatel on Eestis küllaltki tavapäraseks saanud ka see, et korraga sajab lühikese perioodi jooksul maha suur hulk sadevett. Linnade kanalisatsioonisüsteemid ei pruugi suuta nii suurt veekogust vastu võtta ja see on toonud kaasa vee tungimise hoonetesse," rääkis Pärn. "Samuti võivad tormidega kahjustada saada ning omakorda ka kahjustusi põhjustada aiamööbel, batuudid ja muu selline. Lisaks toovad tormid tihti kaasa elektrihäireid, mis võivad kahjustada näiteks maja soojuspumpa või rikkuda sügavkülmikusse kogutud toiduvaru," ütles If Kindlustuse varakahjude vanemkäsitleja.