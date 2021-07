GRAAFIKUD | Mis laenuralli? Eesti oli mullu Euroopa üks tagasihoidlikumaid laenajaid

Euroopa esivõlglased asuvad endiselt Lõuna-Euroopas. Suurim riigivõlg Euroopas on Kreekal - see moodustab koguni 209,3 protsenti Kreeka riigi SKP-st. Samas oli Kreeka ka riigivõla aastase kasvuga Euroopa tipus, neist enam kasvas see vaid Küprosel.