Eesti ettevõte vallutab Läti kinnisvaraturgu

Kaamos Kinnisvara tegevjuht Taimo Mureri sõnul plaanib Kaamos jõuda järgnevatel aastatel Lätis 10-protsendise turuosani, mis tähendab arendaja jaoks ligi 200 uut korterit ja nelja-viit jooksvat arendusprojekti. „Riia kinnisvaraturul on Kaamose jaoks suur potentsiaal, sest sealne turg on hindade ja mahtude poolest Tallinna omast ligikaudu viis aastat maas ning arendatava maa hinnad võrreldes Eesti hinnatasemega atraktiivsemad," sõnas Murer ja lisas, et turul on kanda aidanud kinnitada ka kohalike arendajate tagasihoidlikum konkurents. „Usume, et Kaamosel on oma kogemustepagasiga võimalik võita Läti klientide poolehoidu nii uuendusmeelsete lahenduste kui ka kvaliteediga," rääkis Murer.

Mis toimub Läti elamuturul?

Murer selgitas, et Läti kinnisvaraturu viimaste aastate kasvutempo pole küll selline nagu Eestis, aga see-eest tugeva kasvupotentsiaaliga.

Baltikumile keskenduv kinnisvara konsultatsiooniettevõtte Colliersi analüüs Riia elamuturul näitab, et Läti kinnisvaraturg püsib 2021. aastal stabiilsena, ligikaudu 180 müügitehingut kuus, sel aastal on müügitempo aeglustunud ennelõike madalamas hinnaklassis puuduvate uute arenduste tõttu. Raporti kohaselt tehakse Riia korteriturul ligikaudu 200 broneeringut kuus.

Mai lõpu seisuga oli Riias saadaval umbes 4710 korterit, millest 1710 on valmis ning 2960 veel ehitusjärgus. Arendusprojektide eelmüük on jõudnud 41-protsendini. Uuringu prognoosi kohaselt tähendab see, et kui viimase 12 kuu müügitempo püsib, siis jätkub Riia uute korterite portfelli mahtu kaheks aastaks.Võrdluseks võib tuua, et Tallinnas on korterite pakkumiste maht tänasel hetkel poole väiksem, veidi üle 2000 korteri.

Lätlaste seas on hetkel hinnatumad soodsama hinnatasemega arendusprojektid. Riia turul on ennekõike nõudlus just uute korterite järele, mille hinnatase ei ületaks 2000 EUR/m2. Hetkel leiab põhiline arendamine aset Riia linna keskusest väljaspool.