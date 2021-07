Eesti idufirma ajakohane idee: telefoninumber petukõnedest vabaks

Idufirma teenus aitab inimest kaitsta end ka petturite eest. Käesoleval aastal on eestlastelt välja petetud oma kaks miljonit eurot ning politsei- ja piirivalveamet on tänavu registreerinud üle 700 juhtumi, kus end panga töötajana esitlenud isik on inimestelt raha välja petnud. See näitab, et lisaks pealtükkivate kullerite saavad telefoninumbreid kätte ka petturid.

„Telefoninumbrid jõuavad enamasti petturiteni ettevõtete andmebaaside varguse kaudu, kuid sageli avaldavad telefoninumbrite omanikud neid ise internetis, teadmata selle tagajärgi. Kui panin oma auto müüki, sain kümneid kahtlaseid kõnesid,“ ütles SmartTel Plusi kaasasutaja Denis Shiroki.

Telefonipetturite loogika on tema sõnul lihtne. Inimene müüb midagi, mis tähendab, et varsti on tal märkimisväärne summa raha. Selline müüja satub kohe petturite huviorbiiti ning pealegi on ta telefoninumber kergelt kättesaadav, kuna see on avalikult kuulutusse üles pandud.

Telefonipettuste ja soovimatute kõnede eest kaitsmiseks on ettevõte käivitanud numbrite varjamise teenuse. Teenus oli algselt mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma klientide numbreid kaitsta, kuid nüüd saavad teenust kasutada ka tavakasutajad.

Shiroki selgitas, et süsteem toimib nii, et nad ühendavad kasutaja telefoninumbriga teise numbri. "Kui peate kulleri, taksojuhi või kuulutuse jaoks telefoninumbrit kasutama, siis oma päris telefoninumbri asemel saab panna meie ajutise numbri. Kui sellele numbrile kõne tuleb, suunatakse see kasutaja tavalisele numbrile,“ ütles Shiroki. „Kui te enam ei soovi, et teile helistatakse, on ajutine number lahti ühendatud ja ongi kõik. Teie tegelikku numbrit ei ole kusagil näha ning seda ei tea keegi. Isegi kui petturid pääsevad ligi ettevõtete andmebaasi, siis pole teie päris numbrit seal, ainult meie poolt loodud virtuaalne,“ lisas ta.