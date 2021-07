KredExi endine juht liitus Coop pangaga

Möödunud aasta oktoobris KredExist lahkunud Lehar Küti sõnul otsustas ta Coop Pangaga liituda, kuna soovib panustada kiiresti kasvava eestimaise panga arengusse ja Eesti inimeste heaolu parandamisse.

„Kui pangandusturg tervikuna liigub järjest enam standardiseeritud pakkumiste poole, siis Coop Pangas soovime iga kliendi ärist ja tema vajadustest paremini aru saada ning pakkuda finantseerimislahendusi lähtuvalt kliendi vajadustest, mitte panga poolt dikteeritud tingimustest,“ rääkis Lehar Kütt. „Kahjuks on pangandusturu trendiks kliendisuhte anonüümsemaks muutumine, kuid meie jaoks on tähtis, et kliendil oleks Coop Panga meeskonnast alati olemas kindel partner, kellega oma finantseerimisvajadusi arutada ja neile lahendusi leida.“

Coop Panga ärikliendipanganduse juht ja juhatuse liige Arko Kurtmann ütles, et ta hindab kõrgelt Lehar Küti juhtimiskogemust ja valdkonna süvitsi tundmist. „Lehar tunneb väga hästi kohalikke ettevõtjaid ja ka finantsturgu üldisemalt. Tänu oma varasemale kogemusele on tal väga hea ülevaade sellest, milliseid lahendusi Eesti ettevõtted oma äride arendamiseks ja kasvatamiseks kõige enam vajavad. Tema professionaalsus ja erialased teadmised aitavad Coop Pangal kasvada kohalike ettevõtjate jaoks veelgi tõhusamaks finantspartneriks,“ rääkis Kurtmann.

Kurtmann lisas, et uuel äriliini juhil saab olema ka suur roll Coop Panga laenuportfelli kasvatamisel miljardi euroni. See on panga üks viiest strateegilisest eesmärgist, mis plaanitakse täita juba enne 2022. aasta lõppu.

Lehar Kütt oli aastatel 2015–2020 riikliku finantseerimisasutuse KredEx juht ja ASi KredEx Krediidikindlustus nõukogu esimees. Aastatel 2016–2020 kuulus ta ASi SmartCap nõukogusse ning on alates 2015. aastast finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liige. Alates 2021. aastast on Lehar Kütt ka Eesti Lennundusklastri nõukogu liige. Lehar Kütil on sotsiaalteaduse magistrikraad majandusteaduses Tartu Ülikoolist ja tehnikateaduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 100 200 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.