ERISAADE | Hiiumaa volikogu esimees: eile oli praamijärjekord kohati 7-8 tundi, nii olukord jätkuda ei saa

"Tundub, et iga õnnetus tuleb ootamatult ja raske on asju ette näha, aga tegelikult on võimalus tekitada ettevõttesisene valmisolek," leiab Viidik (Reformierakond).

Meenutuseks tasub välja tuua, et TS Laevad otsustas pärast kolmapäevast õnnetust saarlaste parvlaeva Tõlluga, et liinile tuuakse sõitma tavaliselt hiidlasi mandriga ühendav parvlaev Tiiu. Hiiumaale anti pool sajandit vana ja väiksem varupraam Regula.

Viidik oli otsuse sünni juures. Ta meenutab, et veebisuhtlusrakenduses Teams oli kokkusaamine - Saaremaa ja Hiiumaa valdade esindajad, inimesed ministeeriumist, transpordiamet, vedaja TS Laevad. Hiidlased polnud nõus, et neile antakse väiksem laev, ent ühel hetkel see käsulaud ikkagi tuli.

Viidik kirjeldab, et juhtunu tõi Hiiumaal kaasa paraja kaose ning on kahjulik ka teenusepakkujatele - majutuste broneeringuid on tühistatud jms. "Ka eile õhtul olid sadamas pikad sabad," lausub ta ja viitab, et kohaliku transpordispetsialisti sõnutsi pidid osad inimesed ootama kuni seitse-kaheksa tundi. Just need, kes tulid elavasse järjekorda.

Ta lisab, et kui midagigi head välja tuua, siis seda, et kes soovisid sõita, said eile ka sõidetud. "Laevafirma on öelnud, et veavad kai tühjaks. Kehva mängu juures ainus hea uudis."

Parvlaev Tõll suundus 22. juulil Tallinnasse BLRT laevatehasesse remonti ning on liinilt eemal tõenäoliselt 2-4 nädalat. Seega sealt niipea naasmist oodata pole.

Täna peaks toimuma taas suurem kohtumine, kus hiidlaste esindajad otsivad võimalikke lahendusi TS Laevade ning riigiga. Viidik viitab, et tuleb mingi muu lahendus leida, nii jätkata ei saa.

Ta mõistab, et ka saarlastel on raske, aga küsimus ongi laiem ning vaja oleks veel ühte laeva lisaks olemasolevale laevapargile. Viidik ütleb, et antud juhul eksib TS Laevad liiniveolepingu vastu. Ta tõdeb, et pole ilus ega korrektne, et kui ühel liinil midagi juhtub, siis kaaperdatakse laev teiselt liinilt.

