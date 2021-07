Hiiumaa ettevõtjad: soovime kahjude hüvitamist

Kogu segaduse pärast lahkusid paljud Hiiumaalt juba laupäeval. „Minu enese lähikonnast lahkus kaks autotäit inimesi juba laupäeva õhtul ning ka FB postitustest on sama teema paljudel juhtude läbi käinud, paljud majutuskohad on teada andnud vabanenud broneeringutest jne. Seega on "lühikesed" järjekorrad, millest uudisportaalid ka droonivõtteid tellisid, vaid pool tõde,“ ütles Arno Kuusk.

Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksvärava sõnul on ka temani jõudnud teateid tühistamistest, sh ühe potentsiaalse välismaise investori loobumisest Hiiumaale tulekust seoses tekkinud olukorraga – selle asemel otsustas ta külastada hoopis Ida-Virumaad. „See on ka loomulikult tore, kuid samas näide sellest, kui palju sellised olukorrad kahju tekitavad. Ega kokku seda kõike arvutada ju ei saagi, kogu saamata jäävat tulu ja kahju ning paraku võtab see ka aega, et inimeste peades taastuks kuvand sellest, et Hiiumaale sõitmine ei ole mitmeid tunde kestev ootamine ja ikaldus.“

Üksvärav lisas, et Hiiumaa hooaeg ongi ainult need ligi kolm suvekuud ja just praegu turismihooaja kõrghetk, samuti on Hiiumaa juba eos väiksem, haavatavam ja hooajalisem. „Seega on just eriti oluline, et võimalikult paljud saaksid järgmise kahe nädala jooksul Hiiumaad külastada.“

Nii Hiiumaa ettevõtjate liit kui ka turismiklaster ja Hiiumaa kultuurisündmuste korraldajad on teinud pöördumise TS Laevade juhatusele ja majandus- ja taristuministrile Taavi Aasale, milles juhivad tähelepanu ebavõrdsele kohtlemisele. „Kriisi ei saa lahendada nii, et jõudu kasutades tuuakse hiidlaste elu ja majandus ohvriks,“ seisab kultuurikorraldajate pöördumises.

Majandus- ja taristuministeeriumis ning TS Laevade juhatuses vastu võetud otsus, et Hiiumaa vahet sõidab Regula ja Leiger ning Saaremaal Piret ja Tiiu tekitab olukorra, mille tagajärjel suudetakse Hiiumaa ja mandri vahel vedada 86 sõiduautot tunnis ning Muhu- ja Saaremaale 450 autot tunnis.

Tänaseks, homseks ja ülehomseks on vaatamata sellele, et tegemist on nädala algusega, autokohad sisuliselt kõikidele reisidele Hiiumaa ja mandri vahel broneeritud.