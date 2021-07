FOTOD | Endise Kalevi kommivabriku vastu tuleb suurejooneline nutikorteritega äri- ja eluhoone

Nordecon AS sõlmis lepingu Vektori arendaja, Triple Net Capital OÜ omandusse kuuluva P137 OÜ-ga. Lepingu kogumaht on ligi 38 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Kogu projekti ehitust finantseerib kodumaine LHV Pank.

Koostöö tulemusena kerkib 2023. aasta lõpuks Pärnu maantee 137 aadressile mitmetasandiline hoonetekompleks. Seniste tootmis- ja büroohoonete asemele kerkib tornmaja oma 200 korteri ja 320 parkimiskohaga. Seega moodustab 38 000 ruutmeetrit avarad panoraamvaadetega korterid ning kõrgete lagedega kaubandus- ja büroopinnad. Vektori arhitektideks on Mihkel Tüür ja Ott Kadarik ühes Kadarik Tüür Arhitektid meeskonnaga.

„Kinnisvaraarendus on paljuski majanduskasvu lakmuseks. Hea meel on näha, et just täna on õige aeg kõrgetasemelise arenduse algatamiseks Tallinnas,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller. „Vektor elu- ja ärihoone paistab silma ka teadliku suhtumisega keskkonnateadlikesse lahendustesse. Olgu selleks siis ulatuslik katuseaed või parema sisekliima tagamiseks igasse korterisse paigaldatav targa maja lahendus.“

“Vektori eesmärk on olla suunanäitaja nii sisult kui vormilt. Stiilse arhitektuuri ja asukoha kõrval on Vektori arenduse fookuseks kvaliteet, innovatsioon ja energiasäästlikkus. Sellise missiooni ellu viimiseks on vaja väga head koostööpartnerit, kes suudab realiseerida väga kõrgele seatud sihid,” ütles Triple Net Capital OÜ partner Andres Urb.

Vektoris on nii ühetoalisi kortereid kui ka penthouse-tüüpi kortereid, enamus korterid jäävad siiski kahe ja kolmetoalisteks. Kõikidesse korteritesse on kavandatud individuaalne jahutus, nutikodu lahendus ning hoone keskosas, parkimismaja katusel on 1500 ruutmeetri suurune rikkaliku haljastusega katuseterrass. Pooltel kogu hoone parkimiskohtadest on elektriautode laadimispunktid. Olemas on ka rattaparkla.