Euroopa Liidu väliste pakkide deklareerimine muutus oluliselt lihtsamaks

Kui juuli alguses oli kolmandatest riikidest pakkide tellijatel võimalus oma saadetis ise deklareerida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas või volitada Omniva deklaranti seda manuaalselt tegema, siis nüüd on lisandunud ka võimalus kuni 150-eurosed Euroopa välised saadetised deklareerida automaatse e-deklaratsiooniga ükskõik millisest arvutist või nutiseadmest.

Omniva rahvusvahelise segmendi juhi Marita Mägi sõnul võimaldab automaatne e-deklaratsiooni lahendus kliendil oluliselt aega säästa. „Kui klient saab Omnivalt teate, et talle on jõudnud saadetis, mis vajab deklareerimist, siis nüüd saab ta saadetise andmeid kontrollida, Omnivat deklareerima volitada ja importmaksud tasuda kõik ühes keskkonnas,“ selgitas Mägi. „Suurim eelis on aga see, et kui saadetise elektroonne info on korrektne, siis kõik vajalikud tolliandmed täidetakse kliendi eest automaatselt.“

Mägi sõnul on deklareerimiskeskkond arendatud võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks ning on varustatud ka küsimärgi ikoonide taha peidetud selgete juhistega. „Lisaks soovitame tutvuda videojuhendiga, kus on võimalik automaatse e-deklaratsiooni täitmist jälgida,“ lisas Mägi.

Automaatse e-deklaratsiooni lahendus rakendub vaid kuni 150-euroste saadetiste puhul ning mugavuslahenduse teenustasu on 2,35 eurot. Üle 150-euroste saadetiste puhul saab Omnivat volitada deklareerima samas keskkonnas, kuid need saadetised deklareeritakse jätkuvalt manuaalselt eraldi hinnakirja alusel. Nende saadetiste puhul selgub lõplik maksusumma peale deklaratsiooni tegemist, kliendile antakse sellest teada sms-teel ning suunatakse makse ning teenustasu tasuma samasse keskkonda. Kõigi saadetiste puhul säilib ka ise deklareerimise võimalus eMTA keskkonnas.