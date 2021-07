Lux Express saavutas Eesti riigi üle olulise võidu. Bussifirmad võivad saada miljonitesse küündiva hüvitise

Kas Lux Expressi juht Ingmar Roos ei karda, et taoline otsus võib tähendada eelkooliealiste laste ja puudega inimeste tasuta sõiduõiguse lõppu?

„Ma ei usu, et riik sellise otsuse teeb. See oleks riigi poolt ikka äärmiselt silmakirjalik ja alatu, kui 21 aastat kehtinud sõidusoodustus kaotataks ära, kui selgub, et see ongi kulukas. Seni on sõidud kinni maksnud kommertsvedajad. Nii jääks mulje, justkui riigile oleks lapsed ja puudega isikud olulised vaid seni, kuni kommertsvedajad välja teevad,” leiab bussifirma juht.

Tema sõnul oleks eriti imelik tasuta sõidu õiguse kaotamine praeguses olukorras, kus maakonnaliinidel saavad tasuta sõita ka täiest elujõus tööealised inimesed. „Kui mingil äraspidisel põhjusel peakski riik tasuta sõidu õiguse kaotama, siis mina Lux Expressi juhina küll ei tunneks, et see minu hingele jääks,” rõhutas Roos.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja sõnul pole aga otsus veel jõustunud ja vaidlus kestab edasi. „Euroopa Komisjoni seisukoht on esitatud pooleli olevas Euroopa Kohtu kohtuasjas protsessi kaasatud ühe osapoole hinnanguna, mis ei oma meile hetkel õiguslikku tähendust,” märkis ta.

Lõpliku seisukoha ehk õigusliku mõjuga otsuse selles küsimuses annab vaid Euroopa Kohus.”Kuna tegemist on pooleli oleva kohtuasjaga, siis enne kohtulahendi tegemist majandus- ja kommunikatsiooniministeerium antud teemal õiguslikke hinnanguid anda ei saa,” sõnas ministeeriumi esindaja.

