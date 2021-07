Tehnoloogiahiidude ootamatu avaldus saatis populaarsed krüptorahad suurele kasvulainele

Bitcoini ja ülejäänud krüptoturule andsid ootamatu hoo sisse tehnoloogiahiidude Twitteri ja Amazoni hiljutised avaldused, kus nad ütlesid, et võtavad krüptoraha senisest tõsisemalt. See lisas vaid tuld juba varasemale Tesla asutaja Elon Muski tõukele, mis tema sõnad andsid bitcoini, ethereumi ja dogecoini hindadele.

Eelmise nädala neljapäeval ütles Twitteri ja Square’i tegevjuht Jack Dorsey teise kvartali tulemuste ülevaates ettevõtte aktsionäridele, et bitcoinil on ettevõtte tulevikus suur roll. Nimelt saab populaarne krüptoraha aidata sotsiaalmeedia hiiul kiiremini kasvada – iseäranis, mis puudutab konkreetseid tootekategooriaid –, mistõttu võiks sellest saada peamine interneti maksevahend.

Samal ajal on ka veebihiid Amazon asunud otsima krüptoraha ja plokiahela eksperti – nagu selgub ettevõtte ühest värskest töökuulutusest. Amazoni pressiesindaja sõnul tahavad nemadki jõuda üks hetk sinnamaale, et nende kliendid saavad ostude eest tasuda krüptorahas. „Meid väga inspireerib krüptoraha vallas aset leidev innovatsioon ning me uurime võimalusi, mida selle kasutusele võtt võiks tähendada Amazoni jaoks,” põhjendas ta.