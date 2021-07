Tihe konkurents on eluasemelaenud ostjatele odavamaks muutnud

Aasta esimene pool paistis silma tähelepanuväärse aktiivsusega kinnisvaraturul. Suur eluasemelaenude nõudlus jätkus juunis, samas väljastati võrreldes rekordiliste kuudega märtsist maini laene vähem. Palavate suveilmadega võib tehinguaktiivsus mõnevõrra rahuneda, kuid järeldusi turu edasise arengu kohta teha on veel vara. Endiselt püsib kinnisvaraturu ülekuumenemise oht, millele võib kaasa aidata aasta alguses taotluse esitanutele septembris välja makstav teise samba pensioniraha.

Osaliselt selgitab suurenenud ostuhuvi koroonapandeemia esialgse ebakindlusega kaasnenud tehingute edasilükkamine, mis hiljem teoks tehti. Viimase aastaga on ka paljude inimeste säästud suurenenud tavapärasest rohkem, mis võimaldab kinnisvara soetada. Samuti võib piirangutest tingitud rohke kodus veedetud aeg ajendada elamistingimusi parandama.

Eluasemelaenude võtmist on soosinud ka soodsamaks muutunud eluasemelaenu intressimäär. See oli mitu aastat 2,3-2,4% lähedal, ent langes pankadevahelise konkurentsi tõttu märtsis 2,1%-ni. Sealt alates on keskmine intressimäär stabiliseerunud.