Laevafirma: eestlaste huvi välismaale reisimise suhtes püsib kõrge

Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis tehtud küsitlusest selgus, et erinevalt oma Balti naabritest on eestlased kevadega võrreldes positiivsemalt meelestatud.

Kui Lätis ja Leedus on kasvamas nende inimeste arv, kes leiavad, et kriisieelne normaalsus ei naase kunagi, siis Eestis on trend vastupidine. Siiski usub 23 protsenti eestlastest, et koroonapandeemia muudab elukorraldust jäädavalt. Kriisis kergete piirangute kehtestamisega silma paistnud Rootsis jagab seda arvamust kõigest kolm protsenti uuringus osalenutest.