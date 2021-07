Workland laieneb jõudsalt ning asub Baltikumi turuliidriks

Worklandi asutaja ja juhatuse esimehe Indrek Hääle sõnul on keskuste võrgustiku laiendamine antud turuolukorras igati loogiline samm. “Nõudlus koostöötamiskeskuste ja täisteenusbüroode järele vaid kasvab, ennekõike just paindlikkuse ja kuluefektiivsuse tõttu.“

Koostöötamiskeskuste populaarsust on märkimisväärselt mõjutanud viimase pooleteise aastaga toimunud muudatused inimeste tööelu korralduses. „Koostöötamiskeskused võimaldavad rentnikul valida lepingu perioodi ja tiimile sobivaid lahendusi, suurendada või vähendada töökohtade arvu vastavalt reaalsele vajadusele ja äri kasvutempole. See võimaldab edukalt kombineerida elu maakodus ja linnas kontoris toimetamist ning optimeerida kulusid tiimidel, kes teevad osaliselt kaugtööd,” selgitas Hääl.

„Koostöötamiskeskuses pinna rentimisel jääb ära mure igapäevase kontoripinna sisustamise ja administreerimise pärast, lauad-toolid ja vajalikud seadmed on olemas ning ruumid on läbimõeldud disainlahendustega – tule ja hakka aga tööle,“ sõnab ta. Hääl lisas, et prognooside järgi moodustavad aastaks 2030 30% büroopindade rendi mahust just paindlikel tingimustel sõlmitud üürilepingud.