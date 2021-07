Swedbank teeb kõikidele täisealiseks saavatele klientidele omapärase sünnipäevakingituse

Väärtpaberikingitused täiskasvanuks saavatele noortele jätkuvad ka järgmistel aastatel kui tasuta fondiosakuid on võimalik saada 8000 - 10 000 täiskasvanuikka jõudval Swedbanki kliendil.

„Investeerimise puhul on alati kõige raskem astuda esimene samm, mistõttu soovimegi selle tõkke noorte jaoks kõrvaldada, et veelgi rohkem inimesi oskaks läbi pikaajalise investeerimise tagada endale tulevikuks majanduslik kindlustunne,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. „Samuti on kasulik alustada investeerimisega võimalikult noorelt, sest pikema ajaga saavutatakse reeglina paremad tulemused.“

Ulla sõnul on uus algatus osa panga strateegiast, mille elluviimisel oleme kaotanud tehingutasud Balti aktsiatehingutelt ning langetasime välisaktsiate tehingutasud Eesti kõige soodsamaks eesmärgiga edendada Eestis säästmis- ja investeerimiskultuuri. „Loodame, et kinkides Roburi fondi osakuid, anname noortele veel ühe tugeva tõuke saada esimene investeerimiskogemus, millest on kasu kogu eesootavaks eluks.“

Noorte suurt huvi investeerimise vastu näitas ka Swedbanki poolt mullu detsembris 18-25-aastaste klientide seas läbi viidud uuring, kus investeerimisega alustamise kohta soovis lisainformatsiooni 61% vastanutest ning 41% soovis teada rohkem pensioni ja teiste pikaajaliste investeerimisvõimaluste kohta.

Uuringu tulemusi kommenteerides tõdes Swedbanki eraisikute panganduse juht, et investeerimine on noortele väga oluline teema ning rõõmustav on näha, kuidas juba täiskasvanuelu alustades mõeldakse oma rahaasjadele. „Meie kingituse puhul saavad noored, väga paljude teiste ettevõtete kõrval, kohe ka selliste investorite seas populaarsete tehnoloogiahiidude nagu Apple, Microsoft või Amazon omanikuks.“

Kahel kolmandikul Swedbanki 18-25-aastastest investoritest on portfellis enam kui ühe ettevõtte aktsiaid või osakuid ja kõige enam tehakse tehinguid Eesti või Balti aktsiatega. Lisaks on noortele atraktiivsed rahvusvahelised tehnoloogiaettevõtete, telekomide ja autotootjate aktsiad.