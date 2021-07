Aastaid Circle K-d juhtinud Kai Realo lahkub ametist

"Circle K peadirektori ametikoht on väga vastutusrikas, kuid kahtlemata ka üks parimatest töökohtadest Eestis. Olen 16-aasta jooksul saanud selles ettevõttes teha praktiliselt kõike, millest olen unistanud. Mul on olnud õnn töötada tiimiga, kes on hinnanud väärtuspõhist juhtimist ning arendada ettevõtet, mis on seisnud nii Circle K-s töötavate inimeste kui Eesti jaemüügisektori arengu eest,“ sõnas Kai Realo.

Ta nentis, et Circle K Eesti väärib värske energia ja õhinaga töötavat juhti, kes jätkab küll samade väärtuste elluviimist, aga saab koos oma hästi koostöötava meeskonnaga ellu viia uusi lahendusi. „Lahkumise teeb lihtsamaks ka see, et vaatamata koroonakriisile on ettevõtte majandustulemused suurepärased ning samuti pole kunagi varem olnud Circle K Eestil nii pädev, teotahteline ja ühtehoidev juhtrühm kui praegu,“ kinnitas Realo.

Ta lisas, et mõeldes sellele, millega oma töist elu järgmistel aastatel siduda, ei olnud kahtlusi, et see peab olema seotud meie kõigi jaoks väga olulise teemaga – nimelt keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkusega, millega ka Circle K on viimastel aastatel oluliselt tegelenud.

„Kuna areng toimub muutustega käsikäes, siis olen vastu võtnud otsuse liikuda Circle K-st edasi ning alustada tööd Ragn-Sells Eesti juhatuse esimehena. Pean oma uueks missiooniks mitte ainult ringmajanduse valdkonnas eeskuju näitava ettevõtte juhtimist, vaid üldisemalt keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemade eestvedamist Eestis,“ nentis Realo.

Kai Realo viimane tööpäev Circle K Eesti peadirektorina on 19. augustil.

Uue juhi tööleasumise osas käivad Circle K kontsernis läbirääkimised ning uus juht loodetakse leida ettevõttesiseselt.