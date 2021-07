Birdi tõukerattad teisel katsel: juht selgitab, miks nad vahepeal Eesti turult kadunud olid

Rattad tõid nad aga tänavale taas selle suve teises pooles. Truve selgitas, et nende rataste kliendiks on peamiselt välisturistid ning kuna Tallinna turult on puudunud maksejõuline välisturist, siis on nad rataste turule taastoomisega olnud äraootaval positsioonil. “Nüüd juulis ja augustis toimuvad mitmed suuremad spordivõistlused ning ka väliskülalised käivad rohkem. Ehk ka turism võiks nendel kuudel mingilgi määral toimida. Seetõttu tõimegi rattad uuesti tänavatele,” rääkis ta.