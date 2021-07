Uue korra tõttu lõksu jäänud 50 000 Hiina pakki jõudsid Eestisse

Omniva sorteerimiskeskus Foto: Madis Veltman

Omniva annab teada, et Eestisse on jõudnud ligikaudu 50 000 saadetist, mis on kaubamahtude konsolideerimise tõttu teel olnud tavapärasest kauem. 1. juulist lisandunud maksumuudatused kaupadele siiski ei rakendu.