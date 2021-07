Saarte praamikaose tõttu lisaraha maksma pidanud reisijad saavad selle tagasi küsida

Möödunud reedel kirjutas murelik lugeja Ärilehel, kuidas nad olid ostnud praamipileti keskpäevasele väljumisele Virtsust, kuid tõkkepuuni said nad alles kell 16.00. TS laevadel kehtib aga reegel, et reedel alates kella 13-st toimuvatel reisidel mandrilt saarele ja pühapäeviti alates kella 13-st saartelt mandrile on hind kõrgem ning seega pidid nad oma esialgsetele piletitele juurde maksma. “TS laevad küsisid meilt nelja tunni ootamise eest neli eurot juurde,” selgitas lugeja.