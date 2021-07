Saarte saaga pani veskid jahvatama? Viies parvlaev tuleb, kuid heal juhul alles aastate pärast

"Reisijate ja sõidukite arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning see põhjustab järjekordi sadamates eeskätt nädalavahetustel, riigipühadel ning saartel toimuvate suurürituste ajal. Möödunud aastal on küll piirangute tõttu reisijaid veidi vähem olnud, kuid kriisist väljudes on oodata taas pidevat saarte külastajate arvu kasvu. Uue laevaga saame pakkuda paremat parvlaevaühendust ning teenindada rohkem reisijaid," selgitas Audo.