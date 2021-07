Kas Bitcoin keelustatakse?

Õnneks on valitsuste tasandil plaanis juba lähikuudel võtta ette kardinaalsed meetmed, et peatada selles finantssektori osas nn põrandaalune tegevus. Oluline on siinkohal märkida, et ei plaanita krüptoraha täielikult keelustada, vaid eesmärgiks on muuta selle kasutamine, vahetamine ja kauplemine võimalikult turvaliseks, legaalseks ning läbipaistvaks.

Virtuaalvääringud on suhteliselt uus ja kiiresti arenev valdkond, mis võimaldab luua uudseid lahendusi erinevates sektorites alates finantssektorist ja lõpetades kunsti või spordiga. Kuigi on tavaline, et ettevõtjate mõttemaailm ja pakutavad innovaatilised lahendused liiguvad avalikust sektorist tihti üks samm eespool, siis krüptovääringute ehk digitaalsete finantside maailmas on tegemist lausa hüppeliste arengutega. Praegu on olukord, kus IT-arendajad ja ettevõtjad pakuvad investoritele teenuseid teistsuguse operatsioonilise või tehnoloogilise mudeli kaudu ning teevad seda efektiivsemalt kui kunagi varem ja ka kliendi jaoks suurema kasuga. Arvestades seadusloome järeletulemise aeglast tempot ja väga spetsiifilist valdkonda, nagu seda on krüptovääringud, oleme praegu olukorras, kus paljud pakutavad finantsteenused on reguleerimata ja investeerimine sellesse valdkonda on väga suure riskiga.

Selgituseks: DeFi ehk detsentraliseeritud rahandus on ehitatud smart contract’ile ehk nn nutikaid lepinguid toetavale plokiahelale. Valdavalt kasutatakse selleks Ethereumi, Binance’i või Troni ahelat, mis on kergesti programmeeritavad ja laia kasutajate kogukonnaga. DeFi rakendusi saab luua igaüks ja igaüks saab neid ka kasutada.

Millise krüptovara valdkonna tegevuse üle siis tegelikult kontroll puudub?

Lühidalt: peer-to-peer-ülekanded, stablecoin’id ehk nn stabiilsed krüptorahad, nagu Tether, BUSD jms, privaatsed rahakotid, privaatsed krüptovarad, detsentraliseeritud vahetusplatvormid, ICOd, DeFi, NFT, nutikad lepingud jms.

Millised on lahendused?

Ettevõtted, kes tegelevad krüptovääringutega, peavad juba praegu paljudes riikides taotlema litsentsi (Kohustatud isik RahaPts § 10). Millised tegevused aga peaksid olema litsentseeritud ja millised mitte?

Praegu on olulisteks nõueteks tehingute läbipaistvus, hoolsusmeetmete rakendamine ja KYC ehk klientide isikusamasuse tuvastamine. Vahetusplatvormid ja krüptoprojektid, mis ei järgi eespool väljatoodud nõudeid, riskivad litsentsi peatamise või tühistamisega. Kui 2020. aastal oli krüptomaailmas tunda hirmu, et riigid soovivad Bitcoini ja teisi krüptovarasid ja virtuaalvääringuid keelustada, siis praegu teame kindlalt, et selline eesmärk puudub ning tegelik eesmärk on erinevatel jurisdiktsioonidel luua ühtsed nõuded kõigile selles finantssektoris tegutsevatele teenuse pakkujatele. Suurem eesmärk ongi luua uus reguleeritud finantssüsteem, mille aluseks oleksid rahvusvahelised rahapesu ja terrorismi tõkestamise eeskirjad (AMLD5).

Miks see on oluline just nüüd?