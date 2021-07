LUGEJA KÜSIB | Miks on Elroni jalgrattapileti hinnad lubatust kallimad?

Rong Foto: Anni Õnneleid

Elroni sõnul hakkab jalgrattapilet maksma 50% piletihinnast. Samas Tallinn-Kiisa täispilet, 2 eurot ja 70 senti , sellest 50% oleks, 1 euro ja 35 senti, kuid on rattapileti hind on siiski 1 euro 40 senti ehk tegelikkuses on rattapilet 52%. Miks on hinnad lubatust kallimad, uurib lugeja