"Ma ei soovinud jääda ootama hetke, mil keegi teatab, et sa oled piisavalt kaua olnud, tee nüüd midagi muud. Tahtsin ise selle sammu astuda," ütleb Circle K juhi kohalt augusti keskpaigas lahkuv Kai Realo. "Tippjuhina ei saa ma sajaprotsendiliselt välja lülituda kunagi, kuid aja jooksul olen siiski õppinud lõõgastuma," tõdeb ta.

Ka kinnitab augusti teise spooles Ragn-Sellsi juhatuse esimehe kohale asuv Realo, et on uues töökohas pakutava palgaga rahul ning keegi ei pea muret tundma, et ta on alla andnud kompromissidele, mis tema majanduslikku olukorda halvendaksid. "Olen väga rahul sellega, mis mu motivatsioonipaketis sisaldub," sõnab Realo.

