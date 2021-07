Eesti idufirma võimaldab tavainvestoril saada osa maailma suurima e-äri platvormi kasvust

„Mul on hea meel, et saame koostöös Startup Wise Guys’iga anda ka laiemale ringile investoritele võimaluse panustada põnevasse Eesti ettevõttesse,” rääkis Tooming-Varblane. „Otsenoteerimine ilma täiendava kapitali kaasamiseta on üha enam ka mujal maailmas ettevõtete seas populaarsemaks muutunud. Võiks isegi öelda, et see on kujunemas uueks trendiks ja Funderbeami kauplemiskeskkond on selleks ettevõtetele väga hea valik,” lisas ta.