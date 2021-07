Kütuseteadlane: maailmas on fantastilisi piirkondi, kus puhas energia juba on mustast odavam

Millal areneb tehnoloogia nii kaugele, et puhas energia on mustast energiast odavam ka musta energia kõrge maksustamiseta?

Olenevalt geoloogilistest ja geograafilistest tingimustest on maailmas fantastilisi piirkondi, kus on hästi tuuline – tuul on pidev ja puhub ühes suunas. Üks selline on muidugi Taani väinad Euroopas, ka ümber Botnia lahe on väga tuuline – on Eestiski. Aga kõige fantastilisem koht on Patagoonia tasandikud, mis asuvad Tšiilis. Meile lähemal asub Ameerika Ühendriikide keskpaik.

Ameerika Ühendriikide keskpaigas on California tehnoloogiaülikool teinud viimase kümne kuni 20 aasta jooksul ehitatud tuuleparkide analüüsi ja leidnud, et seal on kõige odavam maismaatuuleparkides toodetud elektrienergia: seitse kuni viis dollarit MWh. Ameerika tuuleenergia mediaan on 22 dollarit MWh ja kui arvestada, et ühe megavatiga saab toota 20 tonni vesinikku, siis te saate selle vesiniku tonnihinnaks imeväikse summa.

Nii et on juba kohti, kus on puhta energia tootmine odavam kui must energia?

Ka Eesti tuuleenergia potentsiaal on üüratu. Seetõttu peaks Eesti ülikiiresti oma avamere tuulepargid valmis ehitama, jõudma kohalike elanikega kokkuleppele ja maksma selle eest, kui neile tekitatakse natuke ebamugavusi.