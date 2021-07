FOTOD | Eesti tõukeratta tootja avas poe Pariisi peatänaval

Äike loodi tänavu aasta kevadel. Otsus tutvustada end laiemale publikule just Prantsusmaal, sai hoogu teadmisest, et Pariis on suurlinn, kus elab ligi 2,2 miljonit kohalikku ning lisaks on pandeemiast ja infrastruktuuri muudatuste tagajärjel kasvanud oluliselt tõukerataste omamise populaarsus.

Rue de Rivoli on mitmerealine rattatee, mis muudeti selleks esimese pandeemia laine ajal. Pariisi linnapea Anne Hidalgo on lubanud, et selline korraldus jääb püsima ja et kergliiklusteid Pariisis arendatakse veelgi edasi, investeerides selleks alates 2020. aastast 150 miljonit eurot (France24).

Pariisi peatänaval Rue De Rivoli 21 on esinduspood avatud teisipäevast laupäevani, kell 10.00–19.00, mille vahemikus saavad huvilised liikurid enne ostu testimiseks broneerida. Esinduspoe suurus on 100 ruutmeetrit ning lisaks tõukerataste ostule ja hooldustöödele saavad kliendid peatselt osta Äikese kiivreid, lukke, moedisainer Reet Ausiga koostöös valminud pluuse ning teisi tõukeratta aksessuaare.

“Näeme, et Pariis liigub aina enam rohelisema linnakorralduse poole, mis on pannud inimesi otsima alternatiivseid transpordivõimalusi. Tõukside omamine on Prantsusmaal aina populaarsem ning Äikesega tutvustame turvalist tõukeratast, mis meie inseneride poolt arendatud ja toodetud,” kommenteerib Pariisis esinduspoe avamist Äikese operatsioonide juht Sigrid Ojavee.

Seni positiivne kasutajate tagasiside

Tipptehnoloogiliselt arendatud Äike on turvalisuse ja vastupidavuse teerajajaks tõukerataste maailmas. Eesti turul tuntust kogunud Äike on tänaseks saanud esmase tagasiside ligi sajakonnalt kasutajalt ning viinud sisse mõned arendustegevused, et kasutajakogemust parendada.