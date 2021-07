Kas Euroopal on digieuroga tõsi taga? Toomas Hendrik Ilves: see on raha tulevik

„Vaatamata sellele, et see paistab igava teemana, on tegemist olulise uudisega. Just see on raha tulevik, mitte krüptovaluutad. Nii kaua, kuni eksisteerivad riigid, on vaja ka keskpanku,” kommenteeris Toomas Hendrik Ilves uudist sotsiaalmeedias.

Krüptoeuro – või digieuro, nagu eelistavad Euroopa ja Eesti keskpangad seda kutsuda, peaks olema pabereuroga sarnane, lihtsalt digitaalsel kujul. Siinkohal võib muidugi mõni teravmeelsem kohe hõigata, et tegu pole millegi innovaatilisega – digieurod on ju juba meie kõikide pangakontodel olemas ja me kasutame neid iga päev näiteks poes makstes.

Praegu inimeste pangakontodel olevad „digieurod” on aga olemuselt hoopis midagi teistsugust.