Uus konkurent siinsetele tegijatele? Leedu turvafirma tahab Eestisse laienemise abil Baltikumi turuliidriks kerkida

„Siseneme Eesti turva- ja sularahaveo turule oma praeguse kliendibaasiga, nenede jaoks on oluline saada kõik teenused ühest kohast, seda kõigis kolmes Balti riigis. Hakkame neile teenuseid pakkuma koostöös kohalike partneritega. Asjaolu, et nüüdsest alates saame pakkuda klientidele teenuseid kogu Baltikumi ulatuses, saab meie klientidele täiendavaks konkurentsieeliseks ja oluliseks lisaväärtuseks,“ ütles Vilius Makauskas, Leedu, Läti ja Eesti ettevõtteid kontrolliva valdusettevõtte CHS Investment Group tegevjuht.

„Eestit on meie plaanides alati nähtud kui kasutamata nišši, kuhu me tahame siseneda. Alustame oma tegevust siin mõõdukas tempos, koostöös kohalike partneritega. Üks peamisi kasvu- ja arenguvõimalusi Eestis on turvaettevõtete omandamine, otsime aktiivselt neid võimalusi,“ ütles Makauskas.