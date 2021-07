Šveitsi meediaettevõte soetas ka ülejäänud osa CV Keskuse aktsiatest

„Axel Springeri aktsiate ülevõtmine Ungaris, Serbias, Slovakkias ja Balti riikides on oluline saavutus meie ettevõtte arengus. Nendes riikides tegutsevad ettevõtted sobivad meile ideaalselt ja tugevdavad veelgi Ringier’i ökosüsteemi. Lisaks pakuvad Serbia, Slovakkia ja Ungari suurepärast lähtepunkti meie digitaalse spordimeedia strateegia laiendamiseks. Veelgi on mul väga hea meel, et jätkame koos Axel Springeriga oma meedia- ja digiettevõtete arendamist ka Poolas. Koos jätkame investeerimist sellel suurel ja põneval turul,“ kommenteeris tehingut Ringieri juht Marc Walder.