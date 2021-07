Hiljutise tehinguga võttis kaugtöökeskus Workland üle Tallinna UMA keskused ja Vilniuse GO9 keskuse, see tähendas 40% kasvu ja tegi neist Baltimaade turuliidri. Esimene keskus avati Riias, pärast seda kulus kolm aastat, et kogu ettevõtte kontseptsioon paika saada. Üllatusena selgus, et Eesti on koostöökeskuste turul kõige hilisem kohaneja. „Leedus on kontorite uutmoodi kasutamine arenenud kaks korda kiiremini,” tõdes ettevõtte asutaja Indrek Hääl. Miks on Eestis nii läinud?