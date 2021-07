Riskifondi juht: krüptoraha on uus tulbimaania, aga meie jaoks on see suurepärane!

"Kui vaadata krüptovaluutasid, siis need on puhas kauplemisinstrument. Neis ei ole mitte mingit reaalset väärtust. See on tulbimaania," märkis Ellis. Samas nentis mees, et tema juhitavale riskifondile on tegemist väga väärtuslike varadega, sest krüptovaluutade hinnad kõiguvad pidevalt ja võrdlemisi suurelt.

Ellise sõnul on krüptovaluutad üks enam kui 800 turust, kus riskifond tänasel päeval kaupleb. "Meil ei ole vahet, kas panustame hinnatõusule või -langusele. Meil ei ole ka vahet, millisel turul me kaupleme, seni kuni seal on piisavalt likviidust. Kaupleme kõigega, alustades suurtest börsiindeksitest ja lõpetades riisihindadega," seletas Man Groupi juht.

Kui sageli arvatakse, et riskifondid ostavad krüptovaluutasid, sest näevad neis kasvupotentsiaali, siis Ellis lükkas selle väite ümber. "Krüptovaluutad ei ole midagi, mida me nende väärtuse kasvu oodates enda kontol hoiaks. Need on ikkagi asjad, millega kaubelda, sest hinnad käivad pidevalt üles-alla."

"Usun küll plokiahela-tehnoloogiasse ja selle kasutusse maksesüsteemide arendamises, kuid krüptoraha-tokenid ise ei saa kunagi olla piiratud pakkumisega varad. Igaüks võib soovi korral oma krüptoraha luua, neid võib tekkida lõpmatult," ütles Ellis.