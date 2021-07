Kurb uudis lapsevanematele: Barbie nukkude tootja ähvardab hinnatõusuga

"Me plaanime aasta teisel poolel hindu tõsta. Me veel täpselt ei tea, milliseid tooteid see puudutab, kuid peamiseks põhjuseks on inflatsioonisurve. Hindu on tõstnud ka teised mänguasjatootjad, see ei tohiks kellelegi üllatav olla," kommenteeris otsust BBC-le Matteli juht Ynon Kreiz.