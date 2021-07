PILTUUDIS | Vaata, kuidas meeldib! Bolti uus tõukeratas jõudis Eestisse

Bolti sõnul on nende uus tõukerattamudel uuendusliku tark- ja riistvaraga ning selle eesmärk on tagada sõitjatele kõige turvalisem sõidukogemus. Näiteks on tõukeratastele lisatud sensorid, mis tuvastavad õnnetusi, kukkumisi, järske pidurdusi ja ohtlikku sõidustiili.