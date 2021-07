Pankrotihaldur pani T1 keskuse 85 miljoniga oksjonile

Ettevõte müüakse koos ettevõttesse kuuluvate ja ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivate asjade, õiguste ja kohustustega, muuhulgas ettevõttega seotud lepingutega, mille osas tuleb muuhulgas arvestada, et keskuse suurim võlausaldaja on Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, kellel on varale hüpoteek summas 84,5 miljonit eurot.