Kinnisvaraarendaja ärikasum kasvas aastaga kosmiliselt: omaniku on leidnud kõik valminud kodud

Arco Vara juhatuse liikme Miko-Ove Niinemäe sõnul on Arco Vara aasta esimesel poolel ootusi ületanud. “Korterite müüginumbrid näitavad, et omaniku on leidnud kõik valmisehitatud kodud ning edu on saatnud ka ehituses olevaid projekte: kardetud tarneraskused on suudetud ületada ja kõikide hoonete ehitused on graafikus,” rääkis ta.