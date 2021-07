Vajadusel korraldatakse eesoleval nädalavahetusel saarte ja mandri vahel taaskord öiseid lisareise

Nii Hiiumaa l kui Saaremaa l on ees ootamas ürituste ja festivaliderohke nädalavahehetus, mis tähendab, et liiklus saarte ja mandri vahel on kordades tihedam.

"Oleme saatnud kõikidele reisijatele, kellel on e-pilet Regulale sõnumi ja e-kirja infoga, kuidas laevaliiklus toimub ja millega arvestada sadamas. Samuti said sõnumi Hiiumaa liinil reisijad, kellel on pilet Leigrile, et ka nemad teaksid, et piletid kehtivad ja saavad tulla sadamasse oma reisi ajaks," kommenteeris TS Laevade teenindusvaldkonna juht Ave Metsla.