Ettevõtjate liidud koroonapassi nõudest: vaktsineerimata inimesed hakkavad rohkem maksma

Mustamäe Elamus Spa Foto: Sven Soome, Mustamäe Elamus Spa

Eesti hotellide ja restoranide liit ning spaaliit nõustuvad üksmeelselt, et nende liikmed on vajadusel vaktsiinitõendi või negatiivse testitulemuse kontrollimisega ehk n-ö koroonapassi kehtestamisega pärid. Õhus on aga veel väga palju vastamata küsimusi. Kindel on ka see, et vaktsineerimata inimesed peavad hakkama testmise tõttu teenuste eest rohkem maksma.