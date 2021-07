OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Kaja Kallas aeglasest vaktsineerimisest: sotsiaalministeeriumi juhtimises on vaja personalimuudatusi

Valitsus on juba varem otsustanud, et alates 2. augustist võib sisetingimustes toimuvatel nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osaleda kokku kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest. Tänase kokkuleppe kohaselt on alates 9. augustist siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat.