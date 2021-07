Tuntud poekett annab vaktsineerimisele hoogu ja jagab vaktsineerijatele kinkekaarte

1. augustil Lasnamäel toimuval Pirukafestivalil saavad 500 esimest vaktsineerima tulnud inimest Selveri kinkekaardi. Alates 1. augustist saavad 500 kiiremat ka Narvas Rugodivi kultuurimajas toimuvatel vaktsineerimistel Selveri kinkekaardi.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on Eesti kaitsmine koroonaviiruse kolmanda laine eest meie kõigi ühine pingutus. „Mida rohkem on erinevaid võimalusi kaitsesüsti saada, seda rohkem inimesi suudame hõlmata. Erasektori tugi on siin väga oluline nii inimeste vaktsineerima motiveerimisel kui ka eeskuju näitamisel,“ märkis Seer.

Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp lisas, et end vaktsineerima minev inimene hoolib endast ja teistest ning see läheb kokku ka Selveri väärtustega. „Kaubandusettevõttena on Selveri töötajad eesliinil osutamas elutähtsat teenust. Selveri töötajate ja klientide tervist silmas pidades on väga oluline, et vaktsineerimine liiguks edasi kiiremas tempos,“ ütles Lomp.

1. augustil Lasnamäel toimuval Pirukapäeval (Paepargi 21) saab vaktsineerida kella 11–16. Vaktsiin on Pfizer ja vaktsineerimist viib läbi Qvalitas Arstikeskus. Narva kultuurimajas Rugodiv saab vaktsineerida igal tööpäeval kella 11–19. Vaktsiin on Pfizer ja vaktsineerib Narva haigla. Kaitsesüsti saama on oodatud Eesti elanikud alates 12 eluaastast. Kindlasti peab kaasas olema isikut tõendav dokument.