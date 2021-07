Kas peagi ka meie reaalsus? Vaktsineerimata Google'i ja Facebooki töötajad kontorisse ei pääse

"Ameerika Ühendriikide Google'i töötajad peavad end lähinädalatel vaktsineerima. Hiljem hakkab see reegel kehtima ka kõigile Google'i töötajatele üle maailma. Siiski ei nõua me vaktsineerimist kuskil enne, kui see on kõigile hõlpsalt kättesaadav, ning mõtleme ka neile, kes end vaktsineerida ei saa," rääkis Financial Timesile Google'i juht Sunder Pichai. Lisaks märkis Google'i juht, et ettevõte ei ava oma kontoreid täies mahus varem kui 18. oktoobril.