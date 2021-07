"Piirangud on mõistlikud ja õigustatud. Muretsesime pigem seepärast, et kas üldse ilma koroonatõendita restoranidesse enam ei lubata. Teatud piirarv ning ülejäänud kontrolliga on aga väga hea," sõnas populaarsete restoranide Noa, Tuljaku, OKO ja Paju Villa omanik Martti Siimann. Nimelt hakkab 9. augustist kehtima reegel, kus siseruumides võib koroonapassi küsimata koos olla maksimaalselt 50 inimest, väljas 100 inimest.